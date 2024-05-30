Belediye başkan adayına suikast: Mitingde başından vuruldu

Uyuşturucu kartellerinin yerel makamları kontrol etmek istediği Meksika'da, Guerrero kentinin belediye başkan adayı seçim mitingi sırasında uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Coyuca de Benitez kasabasındaki mitingi sırasında Cabrera'ya yaklaşan bir kişi, Cabera'nın başına yakın mesafeden ateş etti.

Guerrero Valisi Evelyn Salgado "korkakça" işlenen cinayeti kınadı ve X'te yaptığı açıklamada eyalet savcılığından "sorumlu kişi ya da kişilere karşı yasaların tüm ağırlığını" kullanmasını istediğini söyledi.

Savcılığa göre saldırgan olduğu iddia edilen kişi olay yerinde öldürüldü.

Meksika hükümeti, geçtiğimiz Eylül ayından bu yana yerel makamlar için yarışan en az 22 kişinin öldürüldüğünü söyledi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Nisan ayı başında kartellerin kendi adaylarını çıkararak ya da potansiyel rakiplerini ortadan kaldırarak kimin belediye başkanı olacağını belirlemeye çalıştıklarını kabul etmişti.

Obrador açıklamasında, "Karteller kendi aralarında bir anlaşma yapıyorlar ve 'bu kişi belediye başkanı olacak; başka kimsenin aday olmak için kayıt yaptırmasını istemiyoruz' diyorlar. Aday olan herkes, başına ne geleceğini biliyor" ifadesinde bulunmuştu.