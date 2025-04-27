Bender Abbas Limanı’nda yangın! Can kaybı 28: Rusya’dan destek geldi

İran’ın güneyindeki Bender Abbas Limanı’nda meydana gelen patlamanın ardından Rusya, yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla bölgeye ekip ve uçak gönderdi.

Rus ekip çalışmalara destek verecek

Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İran'ın talebi üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı uzman ekipler ile yangın söndürme uçaklarının derhal bölgeye gönderilmesi talimatı verdi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rus uzmanlardan oluşan ekiplerin Şehid Recai Limanı'ndaki yangın söndürme çalışmalarına destek vereceği belirtildi.

Can kaybı 28 olarak açıklandı

Dün öğle saatlerinde Basra Körfezi kıyısında bulunan Bender Abbas Limanı'nda şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla gerçekleşen olayda, son bilgilere göre yaralı sayısının bini aştığı, can kaybının ise 28 olduğu açıklandı.

Olay yerinden gelen görüntülerde patlamanın şiddeti dikkat çekerken, limanın büyük bölümünde ciddi hasar oluştuğu görüldü. Patlamanın ardından çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi, ancak yapılan havadan müdahalelere rağmen yangının tamamen söndürülemediği kaydedildi.