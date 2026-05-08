Benin’de yakı krizi büyüyor: Yürümek zorunda kalabiliriz

Batı Afrika ülkesi Benin’de akaryakıt fiyatlarına yapılan zam sonrası ülke genelinde endişe arttı. Küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş ve hükümetin mayıs ayı başında yürürlüğe koyduğu yeni tarife nedeniyle birçok kentte akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

Benin hükümeti, fiyat artışının küresel çatışmaların etkisiyle yükselen uluslararası enerji maliyetleri karşısında ülkenin yakıt arzını istikrarlı tutmak için gerekli olduğunu savundu.

Yeni fiyat tarifesine göre benzinin litre fiyatı 725 CFA frangına, motorinin litre fiyatı 750 CFA frangına, gazyağının litre fiyatı ise 1.040 CFA frangına yükseldi. Söz konusu rakamların, Ocak 2025’e kıyasla daha yüksek olduğu belirtildi.

Akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu

Başkent Porto-Novo başta olmak üzere Cotonou ve Parakou gibi büyük şehirlerde resmi akaryakıt istasyonlarının devletin belirlediği fiyat tarifesine uyduğu kaydedildi. Yetkililerin denetimleri artırdığı ifade edilirken, kayıt dışı yakıt piyasasında ise fiyatların bölgeye ve arz durumuna göre değişmeye devam ettiği aktarıldı.

Özellikle kırsal bölgelerde yakıt fiyatlarındaki dalgalanmanın sürdüğü belirtilirken, vatandaşlar artan maliyetlerin günlük yaşamı daha da zorlaştıracağından endişe ediyor.

Vatandaşlardan tepki: Araçları bırakıp yürümek zorunda kalabiliriz

Cotonou’da yaşayan Joël Agbogbé isimli bir vatandaş, akaryakıt fiyatlarının yeniden düşmesini istediklerini belirterek, “Benzin 725 CFA frangı oldu. Tekrar 500 CFA frangına düşmesini istiyoruz. Aksi halde araçlarımızı bırakıp yürümek zorunda kalabiliriz” dedi.

Artan akaryakıt maliyetlerinin ulaşım ücretleri başta olmak üzere temel tüketim ürünlerinin fiyatlarını da yükseltebileceği ve ülkede yaşam maliyetini artırabileceği ifade ediliyor.