Bentley, 2030'dan itibaren araçlarını tamamen elektrikli hale getirecek
Bentley elektrikli otomobil üretimine ağırlık vereceğini ve 2030 yılından itibaren sadece elektirkli araçlar üreteceğini duyurdu.
Birleşik Krallık menşeli lüks otomobil üreticisi Bentley Motors, 2026 yılından itibaren şarj edilebilir hibrid ve elektrikli araçları pazara sunacağını ve 2030'dan itilaren tamamen elektrikli araçlara geçmeyi planladığını açıkladı.
Bentley, iki hibrid modelinin tanıtımını gelecek yıl yapacak ve tam elektrikli model 2025 yılında hazır olacak.