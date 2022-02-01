Berlin Havalimanı'na 1,7 milyar euroluk destek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Berlin-Brandenburg Havalimanı'nı işleten FBB’ye "COVID-19 krizinden en çok etkilenen firmalara devlet desteği" kapsamında 1,7 milyar euroluk ödemeye onay verildiğini duyurdu.

Almanya’nın başkenti Berlin yakınlarında inşa edilen ve 14 yılda tamamlanan Berlin-Brandenburg Havalimanı yaklaşık 10 yıl gecikmeyle COVID-19 nedeniyle hava yolculuğunda küresel bir düşüşün yaşandığı Ekim 2020’de hizmete girmişti.

Başlangıçta yapımının 2 milyar euroya mal olması planlanan havalimanının toplam maliyeti yaşanan sorun ve aksaklılar sebebiyle 3 kattan fazla artarak 6 milyar euroyu geçmişti.

Frankfurt ve Münih’ten sonra Almanya’nın üçüncü büyük havalimanı konumundaki BER, COVID-19 salgını sebebiyle havacılık sektörünün karşı karşıya kaldığı sorundan dolayı başlangıçta çok daha az yolcuya hizmet vermişti. Havalimanını geçen yıl 10 milyondan az yolcu kullanırken, bu yıl 17 milyon yolcu hedefleniyor.

Berlin ve Brandenburg eyalet hükümetleri her biri FBB'de yüzde 37 hisseye sahipken, şirketin yüzde 26 hissesi de Alman federal hükümetinde bulunuyor. FBB'nin toplamda 2,4 milyar euroya ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.