Berlin'de toplu taşıma çalışanları 2 günlük grevde!

Almanya, peş peşe yapılan grevlere sahne oluyor. Berlin Ulaşım İşletmeleri (BVG) çalışanları, ücret artışı talepleriyle 19 ve 21 Mart’ta 48 saatlik bir uyarı grevi başlattıklarını duyurdu.

Trafik akışı yavaşladı

Gece yerel saatle 03.00'te başlayan grev, 21 Mart 03.00'te sona erecek. Grev nedeniyle başkentte, şehir içi otobüs, metro ve tramvay seferleri yapılmayacak.

Berlin’de yalnızca, başka bir kurum tarafından işletilen şehir içi banliyo trenleri seferlerine düzenli bir şekilde devam ediyor.

Grev nedeniyle çok sayıda kişi bisiklet, e-scooter, mobilet gibi ulaşım araçlarını kullandı. Şehir içi araç trafiğinin yoğunlaşması nedeniyle, pek çok noktada trafik akışı yavaşladı, bazı caddelerde ise trafik durma noktasına geldi.

Süresiz greve gidilebilir

İşçi sendikası Ver.di, uyarı greviyle 21 Mart tarihinde yapılacak görüşmeler öncesi işverenlere baskıyı artırmak istiyor. Sendikaya bağlı baş müzakereci Jeremy Arndt, Cuma günü yapılacak görüşme turunda da anlaşma sağlanamaması durumunda, süresiz greve gidilebileceğini söyledi.

Bu çağrıyı eleştirten BVG İnsan Kaynakları Müdürü Jenny Zeller-Grothe de yaptığı açıklamada, sendikanın yüksek talepleri karşısında bir kez daha önemli tavizler verdiklerini ve mali imkanlarının sınırına geldiklerini belirtti.

Süresiz grev için oylama yapılması ve oylamaya katılanların en az yüzde 75'inin olumlu oy kullanması gerekiyor.

Sendika tüm çalışanlar aylık 750 euro maaş zammı, 13. maaş ödemesi, şoförler için 300 euro ek ödeme, vardiya çalışanları için 200 euro ek ödeme talep ediyor. BVG yönetimi ise, 24 aylık bir sözleşme süresi ve kademeli maaş artışları önererek, sendikanın taleplerine sınırlı oranda karşılık verdi.

Temizlik çalışanları da grevdeydi

Öte yandan, Berlin Şehir Temizlik Şirketi (BSR) çalışanlarının bir haftalık grev yapmıştı. Grevin ardından Berlin sokaklarında çöp yığınları oluşurken; biriken 12 bin ton çöpün toplanmasının iki hafta sürebileceği açıklanmıştı.