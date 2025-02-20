Berlin'de toplu taşıma durma noktasına geldi

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası'nın yaptığı çağrı sonrasında, işverenleri daha iyi ücrete ve çalışma koşullarına zorlamak için BVG şirketi çalışanları Berlin'de 48 saatlik greve gitti. Sendika üyelerinin iş bırakma eylemi nedeniyle Berlin'de otobüs, metro ve tramvay seferleri durma noktasına geldi.

Grev yarın genişleyecek

Berlin'de milyonlarca yolcu grevden etkilenirken, başkentte sabah saatlerinde yaşanan büyük trafik sıkışıklıklarAlman polisi tarafından rapor edildi.

BVG ile sendika arasındaki ücret müzakerelerinde 48 saatlik uyarı grevinin 22 Şubat Cumartesi günü saat 03.00'te sona ermesi planlanıyor. Sendika'nın Berlin’deki grevine yarın, başkentin elektrik şebekesi, çöp toplama ve su şirketlerinde çalışanlar dakatılacak.

Sendikanın talepleri...

Sendika, BVG yönetiminin 2028 sonuna kadar 48 aylık süre zarfında ücretlere ortalama yüzde 17,6'lık artış teklifini kabul etmedi. Sendika BVG’den 16 bin çalışan için aylık 750 Euro ek maaş artışı, yılda 13 maaş ödemesi, şoförler için 300 Euro sürüş ödeneği ve vardiyalı çalışanlar için 200 Euro ek ödeme istiyor.

Almanya'nın Baden-Württemberg, Bremen, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Hessen ve Rhineland-Palatinate eyaletlerinde 53 bin toplu taşıma çalışanı, ücret görüşmelerinin son turunun anlaşma sağlanamadan sona ermesinin ardından yarın iş bırakmaya hazırlanıyor. Sendika, üyeleri için bu eyaletlerde yüzde 8'lik ücret artışı ve daha fazla izin günü talep ediyor.