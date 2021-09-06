Berlin'den Tesla'ya 1 milyar euro teşvik gelebilir

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi olan Tesla'nın Berlin'de kuracağı batarya üretim tesisi için Alman hükümetinden 1 milyar doları aşan teşvik sağlayabileceği kaydedildi.

Almanya medyasında yer alan habere göre Almanya hükümetinin ülkede yapılacak batarya üretimini teşvik etme planı kapsamında en büyük payı Tesla alabilir. Tesla'nın alacağı toplam teşviğin 1,14 milyar euroyu aşabileceği kaydedildi.

Tesla, Alman hükümetinden teşvik almak için geçen yıl başvuruda bulunmuştu.