Beş bankaya 344 milyon euroluk 'kartel' cezası

Avrupa Birliği'nin anti-tekel regülatörü olan AB Komisyonu, G10 para birimlerindeki spot döviz kuru işlemlerinde kartel oluşturdukları iddiasıyla soruşturduğu 5 bankaya ceza kesti.

UBS, Avrupa Komisyonu'na karteli ihbar ettiği için 94 milyon euro para cezasına çarptırılmaktan kurtuldu.

Komisyon, HSBC, Credit Suisse ve RBS'ye 83 milyon euroluk bölümünü Credit Suisse'nin ödeyeceği 344 milyon euro ceza kesti.

AB Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager, "Döviz kuru spot işlem faaliyetleri dünyadaki en büyük finansal piyasalardan biri. Bu 5 bankanın iş birliği içindeki davranışları Avrupa ekonomisi ve tüketicilerinin zararına olacak şekilde finans sektörünün bütünlüğünü baltaladı" dedi.