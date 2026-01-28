Bessent’ten Dolar ve Fed mesajı: ABD güçlü dolar politikasından vazgeçmez

Bessent, 2025-2028 döneminde doğan Amerikalı çocuklara 1000 dolar sağlayacak "Trump hesabı" girişimine yönelik başkent Washington'da düzenlenen zirve öncesinde CNBC'ye değerlendirmelerde bulundu.

S&P 500 endeksinin üst üste 3 yıldır çift haneli artmasının sürdürülebilir olup olmadığı sorulan Bessent, sağlam ekonomik büyüme için doğru politikaları uyguladıklarını ve rekor seviyede S&P 500 kazançları gördüklerini söyledi.

Bessent, ancak geçmiş performansın bu yıl ne görüleceğini belirlemeyeceğini dile getirerek, "Önemli olan olaylar ve politikalardır ve bence harika politikalara sahibiz." dedi.

Son birkaç yılın en düşük seviyesine gerileyen dolara dair soru üzerine Bessent, "ABD, her zaman güçlü bir dolar politikasına sahip olmuştur, güçlü dolar politikası, doğru temelleri oluşturmak anlamına gelir." ifadesini kullandı.

Bessent, eğer sağlam politikalar izlenirse ABD'ye para akışının artacağına işaret ederek, ticaret açığının azalmasının da zamanla otomatik olarak doların değerinin artmasına yol açacağını kaydetti.

ABD Hazine Bakanı, şu anda dolar-yen piyasasına kesinlikle müdahale etmediklerini bildirdi.

"Fed başkanlığı için 4 harika adayımız var"

Bessent, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün vereceği faiz kararının Fed'e bağlı olacağını vurgulayarak, "Yönetim Kurulu'nda enflasyon konusunda yanlış bir anlatıma sahip birçok üye olduğunu düşünüyorum ve umarım açık fikirli davranıp, önümüzdeki birkaç ayda neler olacağını göreceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliğine atadığı Stephen Miran'ın görev süresinin devam edebileceğini dile getiren Bessent, "Dün, Trump ile birlikte Iowa'ya büyük bir miting için gittik ve dönüş uçağında uzun bir tartışma yaptık. (Bir sonraki Fed Başkanı) Ben tavsiye vermiyorum, Başkan'a seçenekler ve sonuçlar sunuyorum, karar Başkan'ın olacak." ifadelerini kullandı.

Bessent, Fed başkanlığı için 4 harika adaylarının olduğunu, bu sayıyı daraltmadıklarının veya genişletmediklerinin altını çizerek, kararın açıklanma zamanını da sadece Trump'ın bildiğini kaydetti.