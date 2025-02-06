Beyaz Saray açıkladı: ABD, Gazze'ye asker gönderecek mi?

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Gazze'yle ilgili yaptığı açıklamalara açıklık getirdi.

Leavitt, Trump'ın "ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağı" yönündeki açıklamasının, Gazze'ye ABD askeri konuşlandırmayı taahhüt ettiği anlamına gelmediğini ifade etti.

Dün Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak bir basın açıklaması yapmıştı. ABD Başkanı, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralarak buraya "uzun vadeli" şekilde sahip olacağını ve "güvenlik amacıyla" gerekmesi halinde buraya Amerikan askerlerinin konuşlandırılabileceği kaydetmişti.

"Kendisi başlı başına bir barış yapıcıdır"

Leavitt, ABD askerlerinin Gazze'ye konuşlandırılabileceği sözlerine şöyle açıklık getirdi:

"Başkan henüz böyle bir taahhütte bulunmadı. Başkan, Filistinliler ve bölgedeki tüm insanlar için, bölgede gerçek ekonomik kalkınma ve Gazze'yi yeniden inşa etmeye hazır. Başkan Trump, buranın tüm insanların barış içinde yaşayabileceği bir yer olmasını sağlamak istiyor. Kendisi başlı başına bir barış yapıcıdır."

Leavitt, ayrıca Trump'ın "Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceği" ifadesini Gazze'de yaşayan Filistinlilerin bölgenin yeniden inşası için "geçici olarak yer değiştirmelerini" istediğini için söylediğini öne sürdü.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Trump dün, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullandı.

Trump, bölgedeki yaklaşık 1,8 milyon Filistinlinin komşu ülkelerde inşa edilecek birden çok yeni yaşam alanına gideceğini ve orada daha iyi şekilde yaşayacağını da savundu.

ABD'nin Gazze'deki olası pozisyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, "Orada uzun vadeli bir sahiplik pozisyonu görüyorum ve bunun belki de tüm Orta Doğu'ya büyük bir istikrar getireceğini görüyorum." dedi.

Öte yandan Trump, Gazze Şeridi'nde güvenliği sağlamak için ABD askerlerinin bölgeye gitmesi olasılığına ilişkin bir soruya cevap verirken, bu olasılığı göz ardı etmediğini belirtti.

Trump, asker gönderme ihtimali sorusuna, "Eğer gerekirse bunu yapacağız." diye karşılık verdi.