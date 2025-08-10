Beyaz Saray açıkladı: Trump, Putin ve Zelenskiy ile üçlü bir zirve fikrine sıcak bakıyor

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Alaska'da üçlü bir zirve yapma fikrine sıcak baktığını açıkladı.

Açıklamada, şu anda Putin'in talebi üzerine yalnızca ikili bir görüşme planlandığı belirtildi. Trump ile Putin'in 15 Ağustos'ta Alaska'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Zelenskiy'nin kesin bir ziyareti yok

NBC News'in, üst düzey bir ABD'li yetkili ve görüşmelere ilişkin bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın Zelenskiy'i de zirveye davet etmeyi düşündüğü aktarıldı. Haberde, Zelenskiy'nin Alaska'ya kesinleşmiş bir ziyaretinin bulunmadığı, Ukrayna liderinin görüşmelere katılıp katılmayacağının henüz netlik kazanmadığı ancak bunun olasılıklar arasında olduğu ifade edildi.