Beyaz Saray, Afganistan'dan uçuşları kızamık nedeniyle durdurdu

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Afganistan'dan tahliyelerle ilgili, "ABD, bu uçuşları CDC'nin uyarısı üzerine geçici olarak durdurdu. Son dönemde ABD'ye gelen bazı Afganlarda kızamık teşhis edildi, bu nedenle önlem amaçlı uçuşları durdurduk." bilgisini paylaştı.

CDC Amerika'daki Afganlara kızamık aşısı yapacak

Psaki, kızamık teşhis edilen kişilerin karantinaya alındığını ve CDC'nin ABD'ye gelen tüm Afganlara kızamık aşısı yapacağını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında dün gece yapılan görüşmeye de değinen Psaki, "Görüşme yaklaşık 90 dakika sürdü. Alışılmış bir görüşmeydi. Aradaki iletişim hattının kopmaması adına böyle bir adım attık." değerlendirmesinde bulundu.