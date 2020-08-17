Beyaz Saray Alaska'da petrol sondajına izin verecek

17 Ağustos 2020

ABD İçişleri Bakanı David Bernhardt, Beyaz Saray'ın Alaska'da bulunan Kuzey Kutup Bölgesi Milli Yaban Hayatı Sığınağı'nda petrol aranmasına izin vermeyi planladığını açıkladı.

Petrol sondaj çalışmaları için ihalelerin sene sonunda başlaması planlanıyor. Bernhardt, çevrecilerin yaklaşık 77 bin kilometrekarelik bölgede yaşayan canlılar hakkındaki endişeleri hakkında yorum yapmadı ancak projenin "sorumlu, sürdürülebilir ve çevreye zararsız" bir yolla hayta geçeceğine inandığını ifade etti. Alaska yerel yönetimi ve petrol firmalarının sondaj onayını en 30 sene olarak hedeflediklerini belirten Bernhardt, Başkan Trump idaresinin Alaska'da farklı alternatifleri değerlendirdiğini ekledi.