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Beyaz Saray: Biden bir noktada Erdoğan ile görüşecektir

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Biden'ın bir noktada Erdoğan ile de görüşeceğinden eminim" açıklamasında bulundu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın "bir noktada" telefon görüşmesi yapacağını söyledi.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Biden'ın neden hala Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmediğine ilişkin soruyu yanıtladı.

Biden'ın hala araması gereken birçok dünya lideri olduğunu vurgulayan Psaki, "Biden, gelecek hafta ve aylarda bu görüşmeleri yapacaktır. Bir noktada Erdoğan ile de görüşeceğinden eminim." dedi.