Beyaz Saray Bütçe Direktörü: Ben olsam yeni bütçeyi reddederdim

14 Şubat 2018

Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörü Mick Mulvaney, Kongre üyesi olması halinde Donald Trump yönetiminin 4,4 trilyon dolarlık bütçesini muhtemelen reddedeceğini söyledi.

Başkan Trump'ın bütçe konusundaki baş danışmanı olan Mulvaney, ABD Senatosu'nda yeni bütçe planını savunduğu oturumda sürpriz bir açıklama yaptı. Mulvaney, bütçeyle ilgili bir soruya, "Kongre üyesi olsaydım muhtemelen bütçede karşı oy kullanacağım bazı eksiklikler görürdüm" dedi.

Mulvaney, Kongre'de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında büyük tartışmalara yol açan bütçe planında savunma dışı harcamaların artırılmasına karşı çıkan isimlerin başında geliyor. Demokrat Kongre üyeleri, savunma dışı harcamalar olmadan savunma bütçesinin artırılmasına karşı çıkacaklarını açıklamıştı.

Kongre'den geçmesi zor

ABD Başkanı Donald Trump’ın 4.4 trilyon dolarlık 2019 mali yılı bütçe teklifi, savunma ve sınır güvenliğine yönelik harcamalarda ciddi artış, sosyal harcamalarda ise ciddi kesintiler öngörüyor.

Yasalaşması durumunda birçok federal kurumun harcamalarını sınırlandıracak bütçe teklifinde öngörülen kesintilerin, gelecek 10 yıl içinde federal hükümete 3 trilyon dolarlık tasarruf sağlayacağı tahmin ediliyor. Buna karşın, Beyaz Saray'ın muhafazakar projeksiyonlarına göre, bütçe teklifi ülkenin halihazırda sorun teşkil eden devasa bütçe açığını yaklaşık 1 trilyon daha artıracak.

ABD'de her yıl çetin pazarlıklara sahne olan bütçe müzakereleri, Trump yönetiminin 2019 mali yılı bütçesinin Kongre'den geçmesinin zor olacağına işaret ediyor.

Trump, 4.4 trilyon dolarlık bütçe teklifini Kongre'ye sundu

Kaynak: Reuters