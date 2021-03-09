Beyaz Saray: Çin ile iletişimimiz sürüyor

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Çin basınında ABD ve Çin arasında Alaska'da bir zirve düzenleneceği iddialarına yanıt verdi.

Söz konusu haberleri teyit etmekten kaçınan Psaki, "Hatırlayacağınız üzere, Başkan Joe Biden, 10 Şubat'ta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü. Çin ile birçok konuda görüşüyoruz." dedi.

Psaki, Beyaz Saray'ın ve ulusal güvenlik ekibinin bölgedeki birçok ülkeyle temasının sürdüğünün altını çizerek, "Çin konusunda birçok alandaki endişelerimiz sürüyor ancak birlikte çalışmanın yollarını da arıyoruz." ifadesini kullandı.

Küba'nın "terör destekçisi devlet" statüsü gözden geçiriliyor

Bir gazetecinin, Trump yönetiminin Küba'yı "terör destekçisi devlet" olarak nitelendirdiğini anımsatarak, bunun değişip değişmeyeceğini sorması üzerine Psaki, "Küba'ya karşı politikamızda iki ilke önemli. Bunlardan ilki demokrasi ve insan haklarının Küba halkının desteklenmesinde ön planda olması. İkincisi ise Kübalı Amerikalıların Küba'da özgürlük ve refah elçileri olması." ifadesini kullandı.

Psaki, Küba'ya yönelik politika değişikliğinin şu anda Biden'ın dış politika öncelikleri arasında yer almadığını aktararak, "Biz, önceki yönetimin politikalarını dikkatlice gözden geçirmek için söz vermiştik, bunu yapıyoruz. Buna Küba'nın 'terör destekçisi devlet' olarak nitelendirilmesi de dahil." diye konuştu.

Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın cuma günü Avustralya, Hindistan ve Japonya liderleriyle sanal olarak 4'lü zirve düzenleyeceğini duyurdu.