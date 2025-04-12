Beyaz Saray, Çin'e bir kez daha gözdağı verdi!

ABD-Çin ticaret gerilimi hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Çin Ticaret Bakanlığı, ABD mallarına uygulanan tarife oranının yüzde 125'e yükseltildiğini açıklamıştı.

Çin'in misilleme hamlelerine karşın, ABD'den de yanıt gecikmedi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Çin misillemeye devam ederse, bu Çin için iyi olmaz" dedi.

Çin'le anlaşmaya varılması konusunda iyimser

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD-Çin gerilimiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çin ile tırmanan ve piyasaları sarsan ticaret savaşına değinen Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Pekin ile bir ticaret anlaşmasına varılması konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Ancak, Leavitt açıklamasında "Çin misillemeye devam ederse, bu Çin için iyi olmaz" ifadelerini kullanarak Çin'i uyarmayı da ihmal etmedi.

"İran'la tüm seçenekler masada"

İran ile yaşanan nükleer gerilim hakkında da açıklamalarda bulunan Leavitt, "Başkan Donald Trump, İran'ın nükleer programından vazgeçmemesi halinde cehenneme gideceğini bilmesini istiyor" diye konuştu.

Trump’ın asıl amacının İran’ın asla nükleer silah elde edememesini sağlamak olduğunu söyleyen Leavitt, diplomatik çabaların başarısız olması durumunda "tüm seçeneklerin masada" olduğunu vurguladı.

Leavitt, "Ancak İranlılara ve ulusal güvenlik ekibine tüm seçeneklerin masada olduğunu ve İran'ın bir seçim yapması gerektiğini çok açık bir şekilde ifade etti. Ya Başkan Trump'ın taleplerini kabul edersiniz ya da bunun bedeli ağır olur. Başkan da böyle düşünüyor. Bu konuda çok güçlü hisleri var" dedi.

Trump, Türkiye'ye geliyor mu?

Leavitt, Başkan Trump’ın Orta Doğu turu çerçevesinde Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine ilişkin sorulan soruya ise şöyle cevap verdi:

"Başkan’ın yurtdışı gezisi ile ilgili olarak Suudi Arabistan’a gideceğini ve bu gezide başka ülkelerin de olabileceğini söylemek dışında herhangi bir ayrıntı bilmiyorum.

Detaylar üzerinde çalışıyoruz. Defalarca söylediğim gibi bu seyahatin içeriğini mümkün olan en kısa zamanda paylaşacağız."