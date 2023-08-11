Beyaz Saray, Çin’in teknoloji şirketlerine Amerikan yatırımını yasaklayacak

Biden ilk olarak geçen bir yılda şirketlerin yarı iletken üretimini ABD’ye geri getirmek için 166 milyar doların üzerinde yatırım açıkladığını anlattı: “Dünyadaki çiplerin yüzde 40'ını ABD üretiyor, ancak zamanla bu oran yüzde 10'un biraz üzerine geriledi. Bu durum ülke ekonomisini küresel tedarik zinciri kesintilerine karşı savunmasız hale getirdi.

Çip ve Bilim Yasası bunu değiştirmeyi amaçlıyor.” “1 yılda şirketlerin yarı iletken üretimini ABD'ye geri getirmek için 166 milyar doların üzerinde yatırım açıkladık. Bu yatırımlar, Ohio'dan Arizona'ya, Teksas ve NewYork'a kadar ülke genelinde iş ve fırsatlar yarattı. Yalnızca geçen yıl en az 50 devlet üniversitesi, Amerikalı işçilerin yarı iletken endüstrisinde iyi ücretli işlere erişmesine yardımcı olmak için yeni veya genişletilmiş programlar duyurdu.”

“Gelecek aylarda bu yasayı uygulamaya devam edeceğiz. Amerika'yı bir kez daha yarı iletken üretiminde lider ve elektronik veya temiz enerji tedarik zincirleri için diğer ülkelere daha az bağımlı hale getireceğiz.” Konuşmanın ardından Batı basını, Beyaz Saray’ın yeni planını yazdı. Buna göre, Biden yönetimi, Çin’in kuantam bilgisayarcılığı, çip üretimi ve yapay zekâ sektörlerine Amerikan yatırımı yapılmasını yasaklayacak. Önümüzdeki yıldan itibaren yürürlüğe girecek yasağın amacı, Çin istihbaratının Amerikan teknolojisini deşifre etmesini engellemek. Karar, Çinli gruplarla ortak girişimlerde bulunan ABD'li yatırımcıları etkileyecek.