Beyaz Saray: Çin'in yaptırım kararları "yararsız"

Beyaz Saray, Çin'in dün Trump yönetiminin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da aralarında olduğu 28 Amerikan vatandaşına getirdiği yaptırımları "yararsız" olarak niteledi.

Biden'ın yemin ederek göreve başlamasının hemen ardından gelen yaptırım açıklamasına yönelik Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne tarafından yapılan değerlendirmede, "Yemin günü alınan yaptırım kararları parti ayrımı üzerine oynamayı hedefleyen bir girişim olarak görünüyor. İki parti de bu yararsız ve gülünç kararı eleştirmeli. Başkan Biden Çin ile rekabet konusunda iki partinin liderleri ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor" ifadeleri kullanıldı.

Dün yaptırım kararı alınan yöneticiler arasında Trump dönemi ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien, yardımcısı Matt Pottinger, ticaret danışmanı Peter Navarro, BM Büyükelçisi Kelly Craft da yer almıştı.