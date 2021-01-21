  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. Beyaz Saray: Çin'in yaptırım kararları "yararsız"
Takip Et

Beyaz Saray: Çin'in yaptırım kararları "yararsız"

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Çin'in Trump yönetimine karşı uyguladığı yaptırımların "yararsız" olduğu ifade edildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Beyaz Saray, Çin'in dün Trump yönetiminin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da aralarında olduğu 28 Amerikan vatandaşına getirdiği  yaptırımları "yararsız" olarak niteledi.

Biden'ın yemin ederek göreve başlamasının hemen ardından gelen  yaptırım açıklamasına yönelik Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne tarafından yapılan değerlendirmede, "Yemin günü  alınan yaptırım kararları parti ayrımı üzerine oynamayı hedefleyen  bir girişim olarak görünüyor. İki parti de bu yararsız ve gülünç  kararı eleştirmeli. Başkan Biden Çin ile rekabet konusunda iki  partinin liderleri ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor" ifadeleri  kullanıldı.

Dün yaptırım kararı alınan yöneticiler arasında Trump dönemi  ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien, yardımcısı Matt Pottinger,  ticaret danışmanı Peter Navarro, BM Büyükelçisi Kelly Craft da yer  almıştı.

Çin, Trump dönemi yöneticilerine yaptırım uyguladıÇin, Trump dönemi yöneticilerine yaptırım uyguladıDünya

 