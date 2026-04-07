Beyaz Saray, Fed’e faiz indirimi gerekçesini sundu: Yapay zeka yatırımları öne çıktı

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, yapay zeka yatırımları ve artan sermaye harcamalarının ABD ekonomisinde “arz şoku” etkisi yarattığını belirterek, bu durumun ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gitmesi için alan oluşturabileceğini ifade etti.

"Yapay zeka verimliliği artırdı"

CNBC’ye konuşan Hassett, yapay zekaya yönelik yatırımların verimliliği artırdığına işaret ederek, bunun enflasyon üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturduğunu söyledi. Bu gelişmenin, Fed üzerindeki faiz indirimi yönündeki baskıyı da hafifletebileceğini dile getirdi.

Kevin Warsh'lı 'faiz indirimi' hayali

Hassett, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Fed başkanlığı için aday gösterilen Kevin Warsh’ın göreve gelmesi durumunda faiz indirimlerinin gündeme gelebileceğini öngördüğünü aktardı.

Öte yandan Hassett, eyalet yönetimlerinin petrol fiyatlarını düşürmeye yönelik daha fazla adım atabileceğini belirterek, enerji maliyetlerinin kontrol altına alınmasının önemine vurgu yaptı.