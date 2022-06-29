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Beyaz Saray: İki lider Ege ve Suriye'de istikrarın önemini konuştu

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Joe Biden görüşmesiyle ilgili, "Biden ve Erdoğan, Rusya'dan tahıl ihracatı, Ege ve Suriye'de istikrarın sürdürülmesinin önemini konuştu. Biden, yapıcı ilişkileri sürdürme arzusunda." açıklaması yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Beyaz Saray Basın ofisi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki görüşme ile ilgili bir açıklama yaptı. 

Açıklamada, Biden'ın Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya davet edilmesinin önünü açan mutabakatı memnuniyetle karşıladığı belirtildi. İki liderin, Ege ve Suriye'de istikrarı korumanın önemi, Ukrayna tahıl ihracatının önündeki Rus engellerinin kaldırılması ve ikili ilişkilerde yakın istişarelerin sürdürülmesi konusunda anlaştıkları belirtildi.

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