Beyaz Saray: İki lider Ege ve Suriye'de istikrarın önemini konuştu

Beyaz Saray Basın ofisi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki görüşme ile ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Biden'ın Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya davet edilmesinin önünü açan mutabakatı memnuniyetle karşıladığı belirtildi. İki liderin, Ege ve Suriye'de istikrarı korumanın önemi, Ukrayna tahıl ihracatının önündeki Rus engellerinin kaldırılması ve ikili ilişkilerde yakın istişarelerin sürdürülmesi konusunda anlaştıkları belirtildi.