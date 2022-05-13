Beyaz Saray: İki ülkenin NATO üyeliği için Türkiye ile çalışıyoruz

Psaki, Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

"Türkiye'nin bu konudaki konumunu netleştirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullanan Psaki, birçok NATO ülkesinin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine desteğini açıkladığını anımsattı. Psaki, "Türkiye ve atadığı temsilciler ile çalışmaya devam ediyoruz." dedi.