Beyaz Saray: İran ile müzakereler başarısız olursa yeni tedbirler alırız
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, İran'ın 2015 nükleer anlaşmasına tam uyuma dönmesi için Viyana'da yapılan müzakerelerin başarısız olması halinde, İran'ın "gelir üreten sektörlerini" hedef alan yeni "ek tedbirler" alacaklarını söyledi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemenin en iyi yolunun diploması olduğuna inanmaya devam ettiklerini belirten Psaki, ABD'nin müzakerelerin başarısız olması olasılığına da hazırlıklı olduğunu vurguladı.
Psaki, "Eğer Tahran nükleer programını ilerletmeye devam eder ise, ABD'nin daha önce de ifade ettiğimiz adımları atmasından başka seçeneği kalmaz" diye konuştu.