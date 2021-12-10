Beyaz Saray: İran ile müzakereler başarısız olursa yeni tedbirler alırız

İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemenin en iyi yolunun diploması olduğuna inanmaya devam ettiklerini belirten Psaki, ABD'nin müzakerelerin başarısız olması olasılığına da hazırlıklı olduğunu vurguladı.

Psaki, "Eğer Tahran nükleer programını ilerletmeye devam eder ise, ABD'nin daha önce de ifade ettiğimiz adımları atmasından başka seçeneği kalmaz" diye konuştu.