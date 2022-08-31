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Beyaz Saray: İran ile nükleer anlaşmaya daha yakınız

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, İran ile nükleer anlaşmaya şu anda daha yakın olduklarını ve anlaşmaya dönülmesi konusunda iyimser olduklarını aktardı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Zoom üzerinden Beyaz Saray muhabirlerine yaptığı açıklamada, ülkenin dış politika gündemini değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın, nükleer anlaşmaya dönülmesi için ABD'den daha güçlü taahhütler istediklerine yönelik açıklamasını değerlendiren Kirby, şu yorumu yaptı: "Şu anda anlaşmaya geçen hafta ve aylara göre daha yakın olduğumuza inanıyoruz. Bunun en büyük sebebi, İran'ın hiçbir şekilde anlaşma ile ilgili olmayan bazı taleplerinden vazgeçmeye istekli olmasıdır. Bu nedenle de anlaşmada yol alacağımıza ilişkin şüpheli bir iyimserlik içindeyiz."

Kirby, ABD'nin İran'a nükleer anlaşma görüşlerine ilişkin verdiği yanıta henüz Avrupa Birliği'nden (AB) ya da İran'dan bir yanıt gelmediğini sözlerine ekledi.

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