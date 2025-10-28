Beyaz Saray: Japonya Başbakanı Takaichi, ABD Başkanı Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterecek

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday göstereceğini bildirdi.

Leavitt’in açıklamasının ardından Japon basınında yer alan haberlerde, hükümet kaynaklarının Takaichi’nin bu yöndeki niyetini doğruladığı, ancak resmî bir açıklamanın henüz yapılmadığı belirtildi.

Takaichi: “Barış diplomasisinde tarihi başarı

Trump ile Tokyo’da sabah saatlerinde görüşen Takaichi, ABD Başkanı’nın son dönemde Tayland ve Kamboçya arasındaki barış sürecinde oynadığı rolü övdü.

Takaichi, ayrıca Trump’ın Orta Doğu’da barışın tesisine yönelik çabalarının “Eşi görülmemiş bir tarihi başarı” olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Kısa bir süre içinde dünya daha fazla barışın tadını çıkarmaya başladı. Sayın Başkan, şahsen sizden çok etkilendim ve ilham aldım.”