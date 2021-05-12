Beyaz Saray: Kudüs'te hedefimiz gerginliğin azaltılması

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail ve Filistin'in yanı sıra Katar, Tunus, Ürdün ve Mısır da dahil 25 üst düzey görüşme gerçekleştirildiğini belirten Psaki, bunların 10'unun dün gerçekleştiğini bildirdi.

Psaki, Biden yönetiminin İsrail'e bir büyükelçi atayıp atamayacağının sorulması üzerine, "Tabii ki İsrail'e gelecek haftalarda nitelikli ve deneyimli bir büyükelçi atayacağız. Bu süreç devam ediyor ve tamamlandığında bu ismi duyuracağız." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Kudüs'teki Büyükelçiliğinde Kariyer Diplomatı Jonathan Schreier'in, oradaki ekibi yönettiğini ve iyi bir iş çıkardığını belirten Psaki, "Şu anda diplomatik kanallar ile bölgeyle iletişimimiz sürüyor. Bizim bölgedeki hedefimiz gerginliğin azaltılması. Aynı zamanda bölgedeki halkın korunmasını da istiyoruz." diye konuştu.

Netanyahu Blinken'e teşekkür etti

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin, İsrail'in "kendisini savunması hakkı"na verdiği destek dolayısıyla ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e teşekkürlerini sundu.

Netanyahu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ve Filistin arasında meydana gelen son gerginliklere ilişkin Blinken ile bir telefon görüşmesi yaptığını ifade etti ve İsrail'in kendisini savunma hakkının olduğunu hatırlattığını söyledi.

Netanyahu, Blinken'e ABD'nin İsrail'e "kendisini savunması için" verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiğini kaydetti.