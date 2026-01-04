Beyaz Saray Maduro'nun son görüntülerini paylaştı! İşte ilk sözleri

ABD'nin Venezuela'ya yönelik operasyonunun ardından New York'a getirilen Venezuelalı lider Nicolas Maduro en son uçaktan inerken elleri ve ayakları zincirlenmiş şekilde görüntülenmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'yı geçiş döneminde kendilerinin seçtiği liderlerin yöneteceğini duyururken, Beyaz Saray’ın resmi sosyal medya hesaplarından Rapid Response 47 da Maduro'nın son görüntüsünü paylaştı.

Son görüntüleri ortaya çıktı

Videoda, siyah kapüşonlu bir sweatshirt giyen, elleri ve ayakları zincilenmiş Maduro'nun polis eşliğinde bir koridorda yürüdüğü görüldü. Video "perp walked" (suçlu yürüdü) ifadesi ile paylaşılırken, görüntülerin Manhattan’daki Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ofisinde (DEA) çekildiği, burada Maduro’nun parmak izinin alındığı öğrenildi.

Videonun kısa bir bölümünde Maduro'nun çevresindekilere dönerek 'Yeni yılınız kutlu olsun' dediği duyuldu.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'a saldırı başlatan ABD yönetimi, önemli noktaları hedef almış ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşini gözaltına alarak New York'a getirmişti.

Maduro'yu yolsuz ve gayrimeşru bir hükümeti yönetmekle, hükümetin gücünü uyuşturucu kaçakçılığı ve hukuksuz eylemler için kötüye kullanmakla suçlayan ABD yönetimi, Maduro'nun dünyadaki en tehlikeli uyuşturucu kaçakçıları ve narko teröristler ile de işbirliği yaptığını savunmuştu.