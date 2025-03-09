Beyaz Saray önünde silahlı çatışma! Gizli Servis harekete geçti

ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir şüpheliye ateş açıldığını duyurdu. Gizli Servis tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Indiana eyaletinden başkent Washington DC'ye doğru seyahat eden "intihara meyilli" silahlı bir kişi hakkında dün bilgi alındı.

Yetkililere silahını gösterdi

Yetkililer, yerel saatle gece yarısı Beyaz Saray yakınlarında bu tanıma uyan bir şahıs ve aracını tespit etti. Açıklamada, şüphelinin silahlı olduğunun fark edildiği ve yetkililere silahını gösterdiği belirtildi. Bu durum üzerine Gizli Servis personelinin şüpheliye ateş açtığı ifade edildi.

Şüpheli hastaneye kaldırılırken olayda başka yaralanan olmadığı bildirildi. Konuyla ilgili polis soruşturma başlattı.