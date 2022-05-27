Beyaz Saray: Rusya ile görüşme yok

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD hükümetinin Ukrayna'nın tahıl ihracatının yeniden başlaması ve yaptırımların kaldırılması konusunda hali hazırda Rusya ile herhangi bir görüşme içinde olmadığını söyledi.

"ABD ve müttefikleri ile ortaklarının yaptırımları Ukrayna'nın veya Rusya'nın gıda ve gübre dahil tarımsal ürün ihracatlarını engellemiyor" diye konuşan Jean-Pierre, Ukrayna'nın tahıl ihrac etmesindeki imkansızlığın tek sorumlusunun Moskova olduğunu savundu.

Beyaz Saray Sözcüsü, "Rusya derhal Ukrayna'nın tarım ürünleri ihracatına imkan vermeli" dedi.

Jean-Pierre'de önce basın toplantısı düzenleyen Pentagon Sözcüsü John Kirby de ABD'nin Ukrayna tahılının ihrac edilebilir hale gelmesine destek için Amerikan ordusunu kullanmayı düşünmediğini söyledi.

Kirby, "ABD ordusunu, askeri kaynaklarını veya varlıklarını tahılın Ukrayna dışına çıkarılmasın yardım için kullanılması için plan yok" diye konuştu.