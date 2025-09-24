Beyaz Saray ‘sabotaj’ dedi, California Valisi Trump’la alay etti: Tüm dünya güldü

Trump'ın, eşi Melania Trump ile BM binasına girerken bindiği yürüyen merdiven aniden durmuştu.

Beyaz Saray olayın kasıtlı olabileceği ihtimalini değerlendirirken, BM Genel Sekreterliği ise yürüyen merdivenlerin aniden durmasına ABD delegasyonundan bir kameramanın neden olmuş olabileceğini açıkladı.

Ancak o anlar BM'deki konuşmaların da önüne geçerek, büyük gündem oldu.

"Bir sonraki durağı huzurevi"

California Valisi Gavin Newsom da, Trump'ın zor anlarını alaya alan bir paylaşımda bulundu. Newsom'un basın ofisi tarafından yapılan paylaşımda, Trump için "zekası düşük bir Başkan" ifadesi kullanılarak alaycı bir dille, "bir sonraki durağının huzurevi olacağı" yönünde göndermede bulunuldu.

Söz konusu mesajda, ABD liderinin yürüyen merdivende yaşadığı aksaklığın "tüm dünyanın gülmesine yol açtığı" ifade edildi.