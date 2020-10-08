Beyaz Saray seçim öncesinde bir teşvik paketi daha açıklamak istiyor
Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin seçimler öncesinde bir teşvik paketi daha açıklamak istediğini söyledi.
Kudlow, bağımsız bir COVID-19 teşvik paketine olan ihtiyaca işaret ederek, Trump'ın bu konu üzerinde odaklandığını ifade etti ancak bu paketin ekonomik toparlanma bir katkısı olmayabileceğini belirtti.
Trump, daha önce havacılık sanayisine ve üretimde yer alan ABD'lilere 1.200 dolarlık ödeme üzerinde tartışıldığını açıklamıştı.