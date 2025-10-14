Beyaz Saray “Trump Deklarasyonu”nun tam metnini yayımladı

Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde dün düzenlenen Barış Zirvesi’nde, Türkiye, ABD, Mısır ve Katar liderleri tarafından imzalanan **“Kalıcı Barış ve Refah İçin Trump Deklarasyonu”**nun tam metni Beyaz Saray tarafından yayımlandı.

Gazze’deki savaşın sona erdirilmesini ve bölgeye kalıcı barış getirilmesini hedefleyen deklarasyon, dört garantör ülke tarafından imzalanırken, metinde Trump Barış Anlaşması’na bağlılık ve bölgesel istikrar taahhüdü vurgulandı.

“Kalıcı barış, onurlu yaşam ve refah için ortak vizyon”

Deklarasyonda, tarafların Başkan Trump’ın Gazze’deki savaşı sona erdirme ve Orta Doğu’ya kalıcı barış getirme çabalarını destekledikleri ifade edildi.

Belgede şu ifadeler yer aldı:

“Bu anlaşmayı, Filistinliler ve İsrailliler dahil olmak üzere, bölgedeki tüm halklar için barış, güvenlik, istikrar ve fırsat sağlayacak şekilde birlikte uygulayacağız. Kalıcı barış, hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin refah içinde yaşayabileceği, herkesin temel insan haklarının korunduğu, güvenliklerinin garanti altına alındığı bir düzen olacaktır.”

“Aşırılıkçılığa karşı birleşik duruş”

Deklarasyonda, taraflar her türlü aşırılıkçılık ve radikalleşmeyi ortadan kaldırma konusunda ortak kararlılıklarını dile getirdi.

Metinde, “Şiddet ve ırkçılığın normalleştiği veya radikal ideolojilerin sivil yaşamı tehdit ettiği hiçbir toplum gelişemez.” ifadesine yer verildi.

Ayrıca, kalıcı barışın temelleri olarak eğitim, fırsat eşitliği ve karşılıklı saygı vurgulandı.

“Diyalog ve diplomasi tek yol olmalı”

Taraflar, bölgedeki anlaşmazlıkların güç kullanımı yerine diplomasi ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Deklarasyonda, “Orta Doğu artık sürekli savaşların, yarım kalmış anlaşmaların ve başarısız müzakerelerin döngüsünü kaldıramaz. Gelecek nesiller geçmişin hatalarından daha iyisini hak ediyor.” denildi.

“Kültürel mirasın korunması ve hoşgörü çağrısı”

Metinde, bölgenin İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik için taşıdığı manevi öneme dikkat çekilerek, kültürel mirasın korunmasının barış içinde bir arada yaşamanın temel koşulu olduğu belirtildi.

Ayrıca, “Hoşgörü, insan onuru ve fırsat eşitliği güvence altına alınmalıdır” vurgusu yapıldı.

“Gazze’de kalıcı barış için ortak taahhüt”

Deklarasyonun sonunda, taraflar Gazze Şeridi’nde kalıcı barış sağlanması yönündeki ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Liderler, İsrail ve bölge ülkeleri arasında “dostane ve karşılıklı faydaya dayalı ilişkilerin” güçlendirilmesi için birlikte çalışacaklarını taahhüt etti.

Metin, “Kendimizi, kalıcı bir barışın geleceğine adamış bulunuyoruz” ifadesiyle son buldu.

Şarm El-Şeyh’teki zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani katıldı. Dört liderin imzaladığı belge, aynı zamanda “Niyet Belgesi” olarak da anılıyor.