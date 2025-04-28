Beyaz Saray: Trump, geçici değil kalıcı ateşkes görmek istiyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Rusya'nın ilan ettiği tek taraflı geçici ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın önceliğinin kalıcı bir ateşkes sağlanması olduğunu ifade etti.

Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki ateşkes sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. "Anladığım kadarıyla (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin bu sabah geçici bir ateşkes önerdi. Başkan Trump, öncelikle ölümleri ve akan kanı durdurmak için kalıcı bir ateşkes görmek istediğini açıkça ifade etti" dedi.

"İki lider de masaya oturup müzakere etmeli"

Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış sürecindeki ilerleyişinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirten Leavitt, sözlerine şöyle devam etti:

"Başkan, her iki liderin de masaya oturarak bu durumdan çıkış yollarını müzakere etmelerini istiyor. Başkan Trump'ın Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesinin, bu konuda çok çaba ve zaman harcadığını gösterdiğini düşünüyorum."