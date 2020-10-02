Beyaz Saray: Trump hafif belirtiler gösteriyor

02 Ekim 2020

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, COVID-19 yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın hafif belirtiler gösterdiğini ancak hala görevinin başında olduğunu açıkladı.

Meadows, Beyaz Saray'da basına yaptığı açıklamada, COVID-19'a yakalanan Trump ve eşi Melania Trump'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Trump çiftinin moralinin yerinde olduğunu belirten Meadows, "Trump hafif semptomlar gösteriyor. Ancak işinin başında. Bu sabah bana sorduğu ilk soru ekonominin durumu ve Kongrede yapılan teşvik paketi görüşmeleriydi. Sadece işinin başında olan değil, işinin başında kalacak bir başkanımız var." ifadesini kullandı.

Meadows, Trump'ın ne tür belirtiler gösterdiğini açıklamazken Trump'ın Beyaz Saray'daki konutunda bir doktorun görev yaptığını aktardı.

Öte yandan Melania Trump da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, "Şu anda hafif semptomlarım var ancak genel olarak iyi hissediyorum. Bir an önce iyileşmeyi bekliyorum." mesajını paylaştı.

Pentagon: Teyakkuz seviyemizde bir değişiklik yok

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Mark Esper ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’in pazar günü bir tören sırasında görüştüğünü ve Esper’in bu haftaki yurt dışı seyahatinden önce yaptırdığı COVID-19 testinin negatif çıktığını ifade etti.

Esper’in bugün de test yaptıracağını belirten Hoffman, Milley’in de bu sabah yapılan COVID-19 testinin negatif çıktığını kaydetti.

Bu sabah ABD Stratejik Kuvvetler Komutanlığına (STRATCOM) bağlı E-6B Mercury tipi nükleer silah uçaklarının Washington DC semalarında görülmesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Hoffman, “Savunma Bakanlığının teyakkuz seviyelerinde herhangi bir değişiklik yok. ABD ordusu ülkemizi ve menfaatlerimizi korumaya hazırdır. Silahlı kuvvetlerimizin harbe hazırlık veya kabiliyetlerinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Bu duyurudan (Trump COVID-19 testi) ulusal komuta ve kontrol yapımızda herhangi bir şekilde etkilenmemiştir.” değerlendirmesinde bulundu.

E-6B uçaklarının rutin bir görev için bölgede olduğuna dikkat çeken Hoffman, Trump’ın COVID-19 testinin pozitif çıkması ile söz konusu uçuşun “tamamen tesadüf” olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA