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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien COVID-19'a yakalandı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'a yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien COVID-19'a yakalandı
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ABD basını, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Bloomberg ve Politico gibi yayın organlarının üst düzey Beyaz Saray yetkililerine dayandırarak geçtiği haberlere göre, O'Brien'ın Kovid-19 testi "pozitif" çıktı. 

O'Brien'ın bir aile etkinliği esnasında Kovid-19'a yakalanmış olabileceğini belirten kaynaklar, kendisinin evden çalışmaya devam ettiğini kaydetti. 

ABD Başkanı Donald Trump ile de yakından çalışan O'Brien, bugüne kadar Beyaz Saray'da Kovid-19'a yakalanan en üst düzey isim oldu. 

Kaynak: AA

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