Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Russell Vought oldu

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü adayı Russell Vought'a onay verdi.

Senato'da yapılan oylamada Vought, 53 "evet" oyuna karşı 47 "hayır" oyu aldı. Vought'un göreve gelmesi kesinleşmiş oldu.

Oylama sonucunda Vought, Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü oldu.

"En uç gündeme sahip, en radikal aday"

Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, konuşmasında, Vought'u "en uç gündeme sahip, en radikal aday" şeklinde tanımladı.

"Proje 2025"in önde gelen isimlerinden biri olan Vought'un, federal düzenlemeleri geri çekmek ve düzenleyici süreçleri sadeleştirmek için çalışması bekleniyor.

Vought, Senato İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komitesi'nde düzenlenen onay oturumunda, finansman kavgaları nedeniyle hükümeti kapatmak için baskı yapmayacağını söylemişti.

Trump'ın ilk döneminde, bütçe direktörlüğü ekibinde görev yaptığını ve o dönemde hükümetin 35 gün boyunca tarihin en uzun süre "kapanmasını" yaşadığını hatırlatan Vought, bunun federal hükümet üzerindeki etkisini bildiğini anlatmıştı.