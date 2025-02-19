Beyaz Saray'da 'çıkar çatışması' tartışmaları: Donald Trump net yanıt verdi! Elon Musk o işlere karışmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalı iş insanı ve kıdemli danışmanı Elon Musk ile Fox News kanalında ortak bir röportaj gerçekleştirdi. Musk’ın federal hükümetin küçültülmesi, gereksiz harcamaların azaltılması ve kurumların verimliliğinin artırılması konularında önemli çalışmalar yaptığını vurgulayan Trump, Musk ile çalışmaktan memnun olduğunu belirtti.

"Çıkar çatışması olursa dahil olmayacak"

Musk’ın sahibi olduğu Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin devletle çeşitli iş anlaşmaları bulunması nedeniyle çıkar çakışması ihtimali zaman zaman kamuoyunda tartışma konusu oluyor.

Bu konuda gelen bir soruya yanıt veren Trump, “O zaman bu işlere dahil olmayacak. Kendisi de zaten böyle bir şey istemez” ifadelerini kullandı.

Musk da bu konuda hassas olduğunu belirterek, “Ben Başkan’dan hiçbir şey istemedim. Eğer bir çıkar çakışması oluşursa, kendimi bu işlerden geri çekerim” dedi.

Elektrikli araç sübvansiyonları kararı

Trump, Musk’tan “çok iyi bir insan” ve “çok iyi bir vatansever” olarak bahsederken, ABD yönetiminin elektrikli araç sübvansiyonlarını düşürme kararına rağmen Musk’ın bundan şikayetçi olmadığını söyledi. Tesla’nın bu değişiklikten olumsuz etkilenebileceğini kabul eden Trump, Musk’ın bir yolunu bulacağını ifade etti.

Musk’ın federal hükümetin harcamalarını kontrol eden önemli bir pozisyonda bulunması, Tesla ve SpaceX gibi şirketleri nedeniyle zaman zaman çıkar çakışması iddialarına yol açıyor. Ancak hem Trump hem de Musk, böyle bir durumda Musk’ın ilgili işlerden çekileceğini vurguladı.