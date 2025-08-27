Beyaz Saray'da Gazze gündemi! Trump toplantıya başkanlık edecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın bugün Beyaz Saray'da Gazze'ye ilişkin “savaş sonrası planın” ele alınacağı geniş katılımlı bir toplantıya başkanlık edeceğini açıkladı.

Amerikan Fox News kanalına konuşan Witkoff, Gazze için bir plan olup olmadığı sorusuna, "Bu konu hakkında bugün Beyaz Saray'da Trump'ın başkanlık edeceği kapsamlı bir toplantı yapacağız" yanıtını verdi.

"Yıl sonundan önce sonuca ulaşacağız"

Witkoff, toplantıda Gazze için 'savaş sonrası planın' masaya yatırılacağını ve bu konuda geniş kapsamlı hazırlıklar yapıldığını belirterek, "Bunu bir şekilde çözeceğimizi ve kesinlikle yıl sonundan önce sonuca ulaşacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da bugün İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile Washington'da bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmelerin ana gündem maddesinin yine Gazze olacağı öngörülüyor.