Beyaz Saray'da iki kafeterya COVID-19 nedeniyle kapatıldı

24 Temmuz 2020

NBC televizyonunun Trump yönetiminden üç yetkiliye dayandırdığı haber, ABD Genel Hizmetler İdaresi’nce (GSA) de doğrulandı. Federal kurumların temel işleyişini ve gereksinimlerini sağlayan GSA’nın sözcüsü Pamela Pennington, Beyaz Saray sağlık ekibinin “temas takibi” yaptığını ve hastalanan çalışanın, virüsü başkalarına bulaştırma riskinin düşük olduğunu söyledi.

Beyaz Saray sözcüsü Kayleigh McEnany de bir kafeterya çalışanının

COVID-19 testinin pozitif olduğunu doğruladı ancak başkalarıyla kayda değer bir temasının olmadığını belirtti.

Haberi ilk duyuran NBC, kapatılan iki kafeteryanın idari personelin bulunduğu Eisenhower Binası’nda olduğunu bildirdi.

(Foreks)