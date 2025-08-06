Beyaz Saray'da kritik görüşme! Trump, Aliyev ve Paşinyan'ı konuk edecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Beyaz Saray'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Paşinyan'ın 7-8 Ağustos tarihlerinde ABD'ye resmi ziyarette bulunacağını duyurdu. Bağdasaryan, “Paşinyan'ın ziyareti kapsamında Trump ve Aliyev ile bir araya gelerek bölge barışı, refahı ve ekonomik iş birliğini ele alacağı” bilgisini paylaştı.

ABD basını ise Trump'ın haftalık bültenine atıfta bulunarak Aliyev ve Paşinyan'ın 8 Ağustos Cuma günü Beyaz Saray'da kabul edileceğini yazdı.

"Barış anlaşması duyurulabilir"

Washington Post'un haberine göre, adı açıklanmayan Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın iki liderle yapacağı görüşmede "Azerbaycan ve Ermenistan arasında olası bir barış anlaşmasının duyurulabileceğini" ifade etti.

İki ülke, 2. Karabağ Savaşı'nın ardından Bakü'nün girişimiyle başlatılan müzakereler sonucunda Mart 2025'te barış anlaşması metni üzerinde uzlaşmaya varmıştı.

Azerbaycan yönetimi ise anlaşmanın imzalanması için Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik iddialar içeren anayasa maddelerini değiştirmesini ve artık işlevsiz hale gelen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun feshedilmesini şart koşmuştu.