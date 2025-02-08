Beyaz Saray’da kritik zirve: Trump ve Ishiba’dan Çin'e karşı ortak güvenlik bildirisi

ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, Beyaz Saray’da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak bir açıklama yayımlayarak, Çin’in Doğu Çin Denizi’ndeki statükoyu zorla değiştirme girişimlerine karşı olduklarını belirtti. Açıklamada, iki ülkenin savunma işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlılığına vurgu yapıldı.

Trump ve Ishiba’nın görüşmelerinde, "şiddet ve düzensizliğin hüküm sürdüğü bir dünyaya barış ve refah getiren yeni bir altın çağı sürdürme" kararlılıklarını dile getirdiği ifade edildi. ABD-Japonya ittifakının Hint-Pasifik bölgesinde güvenlik ve istikrarın temel taşı olduğu belirtilirken, Japonya’nın savunma kapasitesini güçlendirme yönündeki adımlarına ABD’nin tam destek verdiği vurgulandı.

Açıklamada, ABD’nin nükleer güç de dahil tüm yetenekleriyle Japonya’nın savunmasına bağlı olduğu belirtilerek, "ABD-Japonya Karşılıklı İşbirliği ve Güvenlik Anlaşması'nın 5. Maddesi'nin Senkaku Adaları için geçerli olduğu yeniden teyit edilmiştir. Japonya'nın Senkaku Adaları'ndaki uzun süreli ve barışçıl yönetimini baltalamayı amaçlayan her türlü eyleme karşı güçlü muhalefetimizi yineliyoruz." denildi.

Yeni teknolojilerde işbirliği ve Tayvan Boğazı'nda barış vurgusu

İki ülkenin savunma, uzay ve havacılık dahil birçok alanda işbirliğini sürdüreceği ifade edilen açıklamada, "ABD ve Japonya, yapay zeka ve güvenli bulut hizmetleri gibi yeni teknolojilerden yararlanarak bilgi paylaşımını derinleştirme ve siber uzayda ikili güvenlik iş birliğini genişletme konusunda kararlıdır." ifadelerine yer verildi.

Trump ve Ishiba, Çin’in Doğu Çin Denizi’ndeki eylemlerine karşı olduklarını yineleyerek, Çin’in bölgedeki egemenlik iddialarına ve Güney Çin Denizi’ndeki kışkırtıcı faaliyetlerine karşı durduklarını vurguladı.

Açıklamada, "İki lider, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın uluslararası güvenlik için vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirtmiş, boğazlar arası sorunların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini ifade etmiştir." denildi.

Kuzey Kore ve bölgesel güvenlik

Açıklamada, liderlerin Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan tamamen arındırılması yönündeki kararlılıklarını teyit ettiği belirtildi.

Trump ve Ishiba’nın Kuzey Kore’nin siber saldırıları ve Rusya ile artan askeri işbirliğinden duydukları endişeye de yer verilen açıklamada, Japonya-ABD-Güney Kore üçlü ortaklığının bölgesel güvenlik açısından öneminin altı çizildi.

ABD Başkanı Trump’ın, Ishiba’nın Japonya’ya yaptığı resmi ziyaret davetini kabul ettiği duyurulurken, ziyaretin yakın gelecekte gerçekleşeceği kaydedildi.