Beyaz Saray'da Merkel-Trump zirvesi

27 Nisan 2018

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelecek.

Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te yapılacak Merkel-Trump görüşmesi ve liderlerin birlikte yiyecekleri öğle yemeğinin üç saat sürmesi öngörülüyor. Trump, Merkel'den önce de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmüştü.

Merkel ABD Başkanı ile ilk defa 2017 yılının Mart ayında görüşmüş, soğuk atmosferde geçen buluşma sırasında Trump fotoğrafçıların el sıkışmaları için yaptıkları çağrılara kulak asmamış ve Merkel'in elini ortak basın konferansının kapanışında sıkmıştı.

İran ve ticaret gerilimi gündemde

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Trump'la yapacağı görüşmede İran'ın nükleer programı, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük tarifesi uygulama planı gibi Avrupa Birliği'nin yakından izlediği gelişmeler masada olacak.

Merkel'in Washington'a hareketi öncesi Almanya, ABD Başkanı Donald Trump'a ek gümrük tarifelerini yeniden görüşmeyi önermişti.

İki liderin görüşeceği bir diğer başlık İran olacak. ABD Başkanı Donald Trump, 2015 yılında İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilip çekilmeyeceklerini 12 Mayıs'ta açıklayacak. Trump, İran'ın nükleer programın sınırlandırılması karşılığında ABD'nin ülkeye uyguladığı yaptırımları durduran anlaşmayı fesh etmek istiyor. Trump'ın İran konusuna yaklaşımı, Almanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupalı ülkelerinin tepkisini topluyor.

Trump - Merkel buluşmasında Suriye krizinin de ele alınması bekleniyor.

Öte yandan Rus doğalgazını Baltık Denizi'ndeki ikinci Kuzey Akımı boru hattı üzerinden Almanya'ya taşıyacak olan proje ve Almanya'nın savunma harcamalarının NATO için kararlaştırılan oranın altında kalması da Trump yönetimi tarafından eleştiriliyor.