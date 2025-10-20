Beyaz Saray’da Tomahawk krizi! Trump, Zelenskiy’i “Putin sizi yok edecek” diyerek uyardı

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in cuma günü Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği zirvede tansiyonun yeniden yükseldiği iddia edildi.

Financial Times’ın haberine göre; Trump görüşmede Zelensky’e savaşın sona ermesi için Kiev’in bazı toprak kayıplarını kabul etmesi gerektiği konusunda ısrarda bulunurken “Eğer Rusya’nın barış şartlarını kabul etmezsen Ukrayna yok olur” dedi.

Zelenskiy ise Rusya’ya direnmek için daha fazla askeri destek talebinde bulunmayı umuyordu ve hedefinde Tomahawk füzeleri vardı. Uzun menzilli bu silahlar, Ukrayna’ya Rusya içlerine derinlemesine saldırı kabiliyeti sağlayacaktı.

Trump, haritaları yere fırlattı

Görüşmede Zelenskiy'nin Tomahawk füzelerine karşılık Trump’a “binlerce dron” teklif ettiği ancak Trump'ın bunun savaşta tehlikeli bir tırmanışa yol açacağı endişesiyle teklifi reddettiği belirtildi.

İddiaya göre tartışmanın alevlenmesi üzerine Trump, Zelensky’nin getirdiği Ukrayna cephe haritalarını da yere fırlatarak “Putin sizi yok edecek” dedi.

Trump ayrıca savaşın sona ermesi için Donbas bölgesinin tamamının Rusya’ya teslim edilmesi gerektiğinde ısrar etti. Zelensky ise Putin'in barış istemediğini ve baskıyı sürdürmeleri gerektiğini belirtti.

Tartışmanın sonunda Trump cephe hattının mevcut durumunu koruyan ateşkes için ikna olurken, “Umarım Tomahawk’lardan bahsetmeden savaşı bitirebiliriz” dedi. Zelensky ise Trump’ın savaşı sona erdirme konusunda büyük bir fırsatı olduğunu savundu.

Tomahawk neden önemli?

Tomahawk füzeleri, 2 bin 500 km’ye kadar erişim sağlayabiliyor ve Ukrayna için bir “oyun değiştirici” olarak görülüyor. Kiev, Tomahawk’ları alabilirse Rusya’nın ikmal hatlarını felç edebilecek ve düşman hatlarının gerisindeki füze ile dron fabrikalarını yok edebilecek.

İddialara göre Trump, Zelensky’e bu silahları vermeye hazırlanırken Putin ile yaptığı telefon görüşmesi planları değiştirdi. Trump, şimdi Macaristan’da Putin ile yüz yüze görüşmeye hazırlanıyor.

Zelenskiy Şubat ayında Beyaz Saray'a yılın ilk ziyaretini gerçekleştirmişti. Görüşmede Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance, Zelensky’nin tavır ve kıyafetini sert bir şekilde eleştirmişti. Görüşme sırasında Trump, Ukrayna liderine "Savaş üzerinden kumar oynuyorsunuz. Şu an elinizde kartınız yok" demişti. Zelenskiy'nin Beyaz Saray'ı terk ettiği öne sürülmüştü.