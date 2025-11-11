Beyaz Saray'daki tarihi zirve sonrası Şara'dan 11 Eylül açıklaması: Karar verme yetkim yoktu!

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, dün akşam Beyaz Saray'da bir araya geldi. İkilinin görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrası Amerikan Fox News kanalına konuk oldu. Şara görüşmenin verimli geçtiğini ifade ederken genel olarak bölgesel konuların ele alındığını belirtti.

"DEAŞ konusunda anlaşmaya varmamız gerekiyor"

Şara, ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede, Suriye’nin DEAŞ Karşıtı Koalisyona katılma hazırlıkları hakkında da, "ABD ordusunun Suriye’de bulunmasının nedenleri var ve şu anda Suriye hükümeti ile koordinasyon içinde olması gerekiyor. Bu yüzden bu konuları tartışmamız, ABD ile DEAŞ'la mücadele hakkında konuşmamız ve bir anlaşmaya varmamız gerekiyor" diyerek gündeme taşıdı.

11 Eylül sorusuna cevap: Karar verme yetkim yoktu

Geçmişte El Kaide ile ilişkilendirildiğine yönelik iddialara da cevap verdi. 11 Eylül saldırısı gerçekleştiğinde henüz 19 yaşında olduğunu ifade eden Şara, "11 Eylül saldırılarına ilişkin bir soruya da değinen, "O zamanlar ben sadece 19 yaşındaydım, o dönemde hiçbir karar verme yetkim yoktu. Bu konuyla ilgim yok. Öldürülen her sivil için yas tutuyoruz ve savaşın bedelini ödeyen sivillerin acı çektiğini biliyoruz" dedi.