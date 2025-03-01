Beyaz Saray’daki Trump krizi sonrası Avrupa’dan Zelenskiy’e güçlü destek

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Beyaz Saray’da kameralar önünde yaşanan gerginlik, Avrupa’da geniş yankı uyandırdı. Oval Ofis’te konuk devlet başkanına saygısızlık yapıldığı yönündeki tartışmaların ardından Avrupa Birliği ve bazı üye ülkelerin liderlerinden Zelenskiy’e destek mesajları geldi.

Von der Leyen: “Asla yalnız değilsiniz”

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Onurunuz, Ukrayna halkının cesaretini yüceltiyor. Güçlü olun, cesur olun, korkusuz olun. Sevgili Başkan Zelenskiy, asla yalnız değilsiniz. Adil ve kalıcı bir barış için sizinle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kallas: “Özgür dünyanın yeni bir lidere ihtiyacı var”

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna’nın Avrupa’nın bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Ukrayna’nın yanındayız. Ukrayna’nın saldırılara karşı mücadelesine destek olmaya devam edeceğiz. Bugün, özgür dünyanın yeni bir lidere ihtiyacı olduğu daha açık hale geldi. Bu meydan okumayı kabul etmek, biz Avrupalılara düşüyor" dedi.

Almanya’nın Müstakbel Şansölyesi Merz: “Ukrayna’nın yanındayız”

Almanya’daki seçimlerin ardından yeni şansölye olması beklenen Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) lideri Friedrich Merz, "Sevgili Vladimir Zelenskiy, iyi zamanda da zor zamanda da Ukrayna’nın yanındayız. Bu korkunç savaşta, saldırgan ve kurbanı asla birbirine karıştırmamak gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Norveç Başbakanı Stoere: “Ciddi ve moral bozucu”

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, Beyaz Saray’da yaşanan olayları "ciddi ve moral bozucu bir gelişme" olarak nitelendirerek, "Zelenskiy, Ukrayna’da güçlü ve Avrupa’da geniş çaplı bir desteğe sahip. Kendisi, Rusya’nın saldırısı altında, son derece zorlu ve acımasız bir süreçte halkına liderlik etti. Trump’ın Zelenskiy’i Üçüncü Dünya Savaşı çıkarmak pahasına riskli bir oyun oynamakla suçlaması son derece mantıksız bir iddia ve bu açıklamayla arama mesafe koyuyorum. Norveç, özgürlük mücadelesinde Ukrayna’nın yanındadır. Trump yönetiminin, Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barışın önemini anlamasını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Polonya, İspanya ve Estonya’dan destek mesajları

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanı sıfatıyla yaptığı açıklamada, "Sevgili Zelenskiy ve sevgili Ukraynalı dostlarımız, yalnız değilsiniz" mesajını paylaştı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de sosyal medya üzerinden İspanyolca, İngilizce ve Ukrayna dilinde paylaştığı mesajda, "Ukrayna, İspanya yanınızda" ifadelerini kullandı.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ise, "Barışın önündeki tek engel, Putin’in bu saldırganlık savaşını devam ettirme kararıdır. Eğer Rusya saldırmaya son verirse, ortada bir savaş kalmaz. Eğer Ukrayna savaşmayı bırakırsa, geriye Ukrayna diye bir şey kalmayacaktır. Estonya’nın Ukrayna’ya desteği sarsılmaz bir şekilde sürmektedir. Avrupa’nın desteğini artırma zamanı" değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Macron ve NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Oval Ofis’teki gergin görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerin içeriği hakkında detay paylaşılmadı, ancak Ukrayna’nın Avrupa ve NATO ile temaslarını sıklaştırdığı belirtiliyor.

Beyaz Saray’daki olaylar sonrası Avrupa’dan gelen bu güçlü destek mesajları, Ukrayna’nın diplomatik hamlelerini sürdürme kararlılığını pekiştirdi.