Beyaz Saray'daki Trump-Netanyahu görüşmesi sonrası Erdoğan ve Türkiye sözleri ses getirdi!

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray’da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oval Ofis'te kameraların karşısına geçen iki liderin gündeminde Türkiye, Suriye, Gazze ve İran vardı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye ile yaşanan gerilime değinerek, "Türkiye ile Suriye’de çatışmak istemiyoruz. Türkiye’nin Başkan Trump ile iyi bir ilişkisi var. Bu çatışmayı nasıl önleyebileceğimizi görüştük" dedi.

Trump: Erdoğan çok güçlü ve zeki bir adam

ABD Başkanı Trump ise Erdoğan’la olan ilişkisine özel bir yer ayırarak, "Erdoğan ile çok iyi ilişkilerim var. Basının Erdoğan’ı sevmeme kızdığını biliyorum ama ben seviyorum, o da beni seviyor. Hiçbir sorunumuz olmadı" ifadelerini kullandı.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı överek, "Erdoğan çok güçlü ve zeki bir adam. Suriye’de başka kimsenin yapamadığını yaptı. Hakkını vermek lazım" dedi.

Trump, İsrail ile Türkiye arasında yaşanabilecek olası bir gerilimle ilgili de değerlendirmede bulundu:

"(Suriye konusunda) Türkiye ile yaşadığınız her sorunu çözebileceğimi düşünüyorum. Siz makul olduğunuz sürece; bu konuda siz de biz de makul olmalıyız."

Netanyahu: Filistinlilere başka ülkelere gitme seçeneği sunacağız

Görüşmede Gazze konusu da gündeme geldi. Trump, ABD’deki Müslüman toplumu tarafından Gazze'deki savaşı bitirme sözü nedeniyle desteklendiğini belirterek, "Savaşın bitmesini istiyorum. Çok gecikmeden sona erecek" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise Hamas’ın Gazze’deki varlığının sonlandırılması için yeni bir anlaşma üzerinde çalışıldığını, Filistinlilere başka ülkelere gitme seçeneği sunmak istediklerini belirtti.

Cumartesi İran ile görüşülecek

İran'la doğrudan görüşmeler yaptıklarını açıklayan Trump, "Cumartesi günü en üst düzeyde bir araya geleceğiz. Belki de harika olacak bir anlaşma yapılacak" ifadelerini kullandı. Trump, nükleer anlaşma sağlanamazsa İran’ın büyük tehlike altında kalacağını söyledi.

Netanyahu da bu konuda Trump'la hemfikir olduğunu dile getirerek, "Ne olursa olsun İran’ın nükleer silah edinmesini engellemeliyiz" dedi.

ABD Başkanı Trump ayrıca, "Şimdiye kadarki en yüksek askeri bütçeyi onaylayacağız" sözleriyle, ordularını daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.