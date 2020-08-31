Beyaz Saray'dan Belarus açıklaması: Hükümet artık halkın demokrasi çağrısını görmezden gelemez

31 Ağustos 2020

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Belarus'taki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Barışçıl gösteri yapan büyük kitleler gösteriyor ki hükümet artık halkın demokrasi çağrısını görmezden gelemez." ifadesini kullandı.

McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin her zaman "özgürlük ve demokrasinin" tarafında olduğunu vurgulayan McEnany, Belarus'taki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

McEnany, Belarus'ta seçimlerdeki usulsüzlüklerin ve insan hakları ihlallerinin soruşturulmasına yönelik uluslararası çabaları desteklediklerini vurgulayarak, "Barışçıl gösteri yapan büyük kitleler gösteriyor ki hükümet artık halkın demokrasi çağrısını görmezden gelemez. Ayrıca Rusya da Belarus'un egemenliğine ve halkın kendi liderini özgürce seçme hakkına saygı duymalı." dedi.