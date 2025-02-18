Beyaz Saray'dan Elon Musk açıklaması: 'Resmi bir yetkisi yok'

Beyaz Saray İdari İşler Ofisi Direktörü Joshua Fisher, ABD'li milyarder Elon Musk’ın Başkan Donald Trump’a kıdemli danışmanlık yaptığını ancak hükümet adına karar alma yetkisinin bulunmadığını belirtti.

Mahkemeye resmi dosya sunuldu

Bazı Demokrat yetkililerin Musk ve Hükümet Verimliliği Departmanı’na (DOGE) açtığı dava kapsamında, Yargıç Tanya Chutkan’ın talebi üzerine Fisher mahkemeye resmi bir dosya sundu.

Mahkemeye sunulan belgede, Musk’ın “ABD başkanına kıdemli danışmanlık yaptığı” ifade edilerek, “Diğer tüm kıdemli Beyaz Saray danışmanları gibi Musk'ın da kendi başına hükümet adına karar almak için resmi veya fiili yetkisi bulunmamaktadır” denildi.

Ayrıca dosyada, Musk’ın DOGE’ye bağlı bir çalışan olmadığı ve resmen Beyaz Saray’a bağlı olarak görev yaptığı vurgulandı. ABD Başkanı Donald Trump, 13 Kasım’da yaptığı açıklamada Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy’nin DOGE’yi yöneteceğini duyurmuştu.