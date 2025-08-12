Beyaz Saray'dan görüşme öncesi kritik açıklama: Başkan gerekirse toplantıyı terk etmeye hazır

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği haftalık basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında cuma günü Alaska'daki Anchorage kentinde yapılacak olan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Leavitt, "Rusya ile Ukrayna arasındaki acımasız savaş, Joe Biden'ın beceriksiz liderliği altında patlak verdi ancak Başkan Trump bu savaşı sona erdirmeye ve katliamı durdurmaya kararlıdır" dedi.

"Başkan Trump, Putin'in talebi üzerine bu toplantıya katılmayı kabul etti"

Görüşmenin, Putin'in Trump'a Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff aracılığıyla ilettiği talep üzerine planlandığını açıklayan Leavitt, "Bu toplantının amacı, bu savaşı nasıl sona erdirebileceğimizi daha iyi anlamaktır. Başkan'ın tercihi her zaman barış ve ortaklıktır. Şu anda dünyada savaşları önlemeye veya sona erdirmeye Trump kadar kararlı bir lider yoktur" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin zirveye neden davet edilmediğini sorması üzerine Leavitt, "Bu toplantı, Rusya Devlet Başkanı'nın ABD Başkanı'ndan özel temsilcisi Steve Witkoff aracılığıyla görüşme talebinde bulunmasıyla gerçekleşti. Witkoff, Putin'in talebi üzerine Rusya'ya giderek Putin ile görüştü. Başkan Trump, Putin'in talebi üzerine bu toplantıya katılmayı kabul etti ve bu toplantının amacı, bu savaşı nasıl sona erdirebileceğimizi daha iyi anlamaktır. Başkan Trump dünkü konuşmasında, gelecekte bu üç liderin katılımıyla üçlü bir toplantı yapılarak bu çatışmanın nihayet sona erdirilmesini umduğunu söyledi. Ancak bu yönetim, diplomatik bir çözüm yoluyla barışı sağlamak için gerçekten her türlü yolu denedi, her türlü önlemi aldı. Ve bence ABD Başkanı'nın Rusya Devlet Başkanı ile telefonda konuşmak yerine aynı odada yüz yüze oturması, bu savaşı nasıl sona erdirebileceğimiz ve bu sürecin nereye varacağı konusunda Başkan'a en iyi göstergeyi verecektir" ifadelerini kullandı.

Leavitt, Trump'ın Zelenskiy ile yakın temas içinde olduğunu da vurgulayarak, "Başkan Trump'ın ilk telefonu Başkan Zelenskiy ve Avrupa'daki dostlarımıza oldu. Herkesi, ABD'nin bu çatışmayı sona erdirmek için nasıl bir yol izleyeceği konusunda bilgilendirdi" dedi.

"Başkan bu çatışmayı miras aldı ve onu sona erdirmek için kararlı"

Trump'ın geçtiğimiz günlerde dile getirdiği Rusya-Ukrayna arasındaki muhtemel toprak takası konusuna da değinen Leavitt, "Başkan bu çatışmayı miras aldı ve onu sona erdirmek için kararlı. Bu çok karmaşık ve zor bir durum. Planların ayrıntılarına girmeyeceğim, bunları ABD Başkanı'nın Rusya Devlet Başkanı ve Avrupalı dostlarımızla görüşmesine bırakacağım" dedi.

Putin'in ciddi olmaması halinde toplantının iptal edilip edilmeyeceği sorusuna ise Leavitt, "Herhangi bir varsayıma girmeyeceğim ve toplantıdan sonra Başkan'ın sizlere konuşmasını bekleyeceğim" dedi.

"Başkan gerekirse toplantıyı terk etmeye de hazır"

Trump'ın Alaska'daki görüşmeden beklentilerini de açıklayan Leavitt, "Bu, Başkan için bir dinleme egzersizi. Bu savaşta yer alan tarafların sadece biri toplantıya katılacak, bu yüzden Başkan'ın buraya gitmesi ve bu savaşı nasıl sona erdirebileceğimiz konusunda daha sağlam bir anlayışa varması gerekiyor. Başkan toplantı konusunda iyimser, ancak gerekirse toplantıyı terk etmeye de hazır" ifadelerini kullandı.

"Başkan Zelenskiy az önce Rusya'nın cephe hattının en az üç farklı bölgesinde yeni bir saldırı hazırlığı içinde olduğunu düşündüğünü söyledi, bu konuda ABD istihbaratının bilgisi var mı? Trump-Putin görüşmesi iptal olabilir mi" sorusuna Leavitt, "Herhangi bir varsayımda bulunmayacağım" cevabını verdi.

"Başkan ile ulusal güvenlik ekibi bu konuda yoğun çaba harcadı"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şehri'ni işgal planı hakkındaki soruya Leavitt, "7 Ekim, tarihin en kötü günlerinden biriydi. Bu yönetim, ocak ayında göreve başladığından bu yana bu çatışmayı sona erdirmek için çok zaman, çaba ve kaynak harcadı. Rehinelerin serbest bırakılmasını istiyoruz ve Başkan ile ulusal güvenlik ekibi bu konuda yoğun çaba harcadı" dedi.

Epstein-Maxwell davası

Bir gazetecinin, "Bir yargıç, Ghislaine Maxwell davasındaki büyük jüri tutanaklarının yayınlanmaması gerektiğine karar verdi. Beyaz Saray'ın bu konudaki yanıtı nedir? Başkan Trump'ın destekçileri bu bilgilerin açıklanmasını istiyor" sorusuna Leavitt, "Bu kararı talihsiz buluyoruz. Elbette, Başkan güvenilir kanıtların açıklanmasını istiyor. Bu yüzden bilgilerin açıklanması için harekete geçeceğiz" cevabını verdi.